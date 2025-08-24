Cagliari, Angelozzi: “Al 99% arriva Palestra. Poi cercheremo altri due giocatori”

Le parole di Angelozzi sul mercato in entrata e in uscita del Cagliari prima della partita con la Fiorentina.

Arriva la prima partita stagionale anche per il Cagliari e la Fiorentina. Prima dell’inizio del match è intervenuto ai microfoni di DAZN Guido Angelozzi.

Il direttore rossoblù ha parlato di mercato, soffermandosi non solo sulle uscite ma soprattutto sulle entrate.

“Una società come il Cagliari vive di plusvalenze. Quando vedi arrivare richieste importanti con i due giocatori che aspirano ad andare in quelle squadre, non è facile tenere i calciatori. Accetto le critiche ma certe cose quando si devono fare si fanno“, ha esordito parlando delle uscite di Piccoli e Zortea.

E poi sulle entrate: “Noi siamo sempre d’accordo con il mister, i dirigenti e il presidente. Cercheremo di accontentare la società prima di tutto. Già un giocatore lo abbiamo preso credo al 99% che è Palestra dell’Atalanta. È un giocatore giovane e forte. Zortea è stato rimpiazzato. Cercheremo di trovare altri due acquisti in questa settimana. Cercheremo di migliorare i reparti in cui abbiamo bisogno“.