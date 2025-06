Guido Angelozzi è ufficialmente il nuovo direttore sportivo del Cagliari: il comunicato.

Il Cagliari riparte da un volto esperto per guidare la direzione tecnica del club. I rossoblù hanno ufficializzato oggi la nomina di Guido Angelozzi come nuovo direttore sportivo. Il dirigente siciliano si lega alla società con un contratto fino al 30 giugno 2027.

Angelozzi arriva a Cagliari dopo l’esperienza vincente al Frosinone, con cui ha conquistato la promozione in Serie A nel 2022/23. Il suo nome è garanzia di conoscenza profonda del calcio italiano, soprattutto nella costruzione di progetti tecnici duraturi e sostenibili, con un’attenzione alla valorizzazione dei giovani.

Con l’arrivo di Angelozzi, il Cagliari sceglie una figura di profilo alto, capace di coniugare esperienza dirigenziale e visione strategica, come dimostrato nei tanti club in cui ha operato con successo.

Con alle spalle oltre trent’anni di carriera dirigenziale, Angelozzi si appresta a raccogliere una nuova sfida nel massimo campionato, con l’obiettivo di costruire un Cagliari competitivo, solido e pronto a guardare al futuro.

Il profilo di Guido Angelozzi: il comunicato del Cagliari

“Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare di aver affidato l’incarico di Direttore sportivo a Guido Angelozzi, che si lega al Club rossoblù sino al 30 giugno 2027“ esordisce il club.

Parte poi la disamina della sua carriera: “Nato a Catania, il 5 febbraio 1955, Angelozzi vanta una lunga esperienza nel mondo del calcio: conclusa la carriera da calciatore, agli inizi degli anni Novanta ha iniziato subito quella da dirigente, Direttore sportivo prima dell’Atletico Leonzio, in C2, poi alla Fidelis Andria, dove resterà per sei stagioni di cui cinque in B. Dopo le esperienze con Reggiana, Catania, Sambenedettese e Perugia, nel 2005 approda al Lecce, con cui nella stagione 2007/08 conquista la promozione in Serie A grazie alla vittoria dei playoff”.

Successivamente il passaggio a Bari e Spezia “Nel 2010 è al Bari: nel campionato di B 2013/14 la squadra è tra le rivelazioni del torneo ed arriva ad un passo dalla finale playoff per la massima serie. Nell’estate 2014 si trasferisce allo Spezia dove centra nuovamente i playoff. L’anno successivo passa al Sassuolo, in Serie A, assumendo il ruolo di Direttore dell’Area Tecnica. Al suo primo anno di gestione i neroverdi raggiungono un traguardo storico: il sesto posto in classifica vale la qualificazione ai preliminari di Europa League. La stagione successiva la squadra ottiene l’ingresso alla fase a gironi della competizione europea, con una storica vittoria sull’Atletico Bilbao”.

Infine, conclude: “Nel 2018 ritorna allo Spezia come Direttore generale, e nella stagione 2019/20 centra la prima storica promozione in Serie A del club ligure. Nell’ottobre 2020 passa al Frosinone, dove apre un nuovo ciclo e conquista un altro campionato di Serie B nel 2022/23, riportando i ciociari nella massima serie”.