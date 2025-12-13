Le parole di Guido Angelozzi, direttore sportivo del Cagliari, a pochi minuti dalla sfida contro l’Atalanta

A pochi minuti dalla sfida contro l’Atalanta, Guido Angelozzi ha fatto il punto sulla situazione del Cagliari verso il mercato di gennaio: “Sicuramente facciamo delle operazioni perché abbiamo perso due giocatori, Belotti e Felici. Non faremo mercato aggressivo, cerchiamo di portare degli italiani perché il nostro presidente vuole così. Vogliamo fare questo progetto di italiani e giovani“.

Sulle situazioni di Palestra e Caprile, due dei grandi protagonisti con la squadra di Pisacane in questa prima fase di stagione, il ds non si è sbilanciato: “Sono due giocatori attenzionati dal mercato. Palestra è uno dei laterali più forti d’Europa. Anche se arrivano delle richieste ora non ci pensiamo“.