Roma, servirà del tempo per rivedere Angeliño: le sue condizioni
Problemi in casa Roma, si ferma ancora Angeliño: noie fisiche per il difensore spagnolo.
Dopo la sconfitta contro l’Inter, la Roma si riaffaccia all’Europa. Giovedì, la squadra di Gian Piero Gasperini sfiderà all’Olimpico il Viktoria Plzen per la terza giornata di League Phase di Europa League.
Nella partita non ci sarà ancora Angeliño: come riporta Sky Sport, il difensore spagnolo è alle prese con dei problemi fisici che lo terranno lontano dal campo per qualche settimana.
Il giocatore sarà da ricondizionare fisicamente, dunque Gasperini non potrà contare su di lui sulla corsia di sinistra: pronto Tsimikas per sostiuirlo.
Con l’Europa League giovedì e il campionato che torna nel weekend, la Roma dovrà fare a meno di un tassello importante nel proprio organico.