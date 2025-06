Al-Hilal, manca l’accordo per Angeliño: la situazione

Le ultime novità sulla situazione legata al calciatore spagnolo

L’Al-Hilal continua a muoversi sul mercato in entrata. La squadra, che da pochi giorni ha accolto Simone Inzaghi in panchina, non ha ancora trovato l’accordo per Angeliño, calciatore della Roma.

Il club saudita ha provato a convincere Theo Hernandez ma il francese sta aspettando l’Atletico Madrid. L’Al-Hilal, dunque, ha offerto circa 23/24 milioni per Angeliño.

C’è apertura da parte del club giallorosso e del giocatore ma manca, come sottolineato in precedenza, l’accordo. Difficile che arrivi entro domani (10 giugno, giorno della chiusura della finestra di mercato pre Mondiale per Club).

Sarà dunque un discorso da portare avanti con più calma rispetto a quelle che saranno le prossime ore.