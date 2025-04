Angel Torres assolto dalle accuse di violenza sessuale: può tornare in campo dopo un anno

Angel Torres (Imago)

Angel Torres, calciatore colombiano classe 2000, è stato assolto da tutte le accuse di violenza sessuale

Immaginate di essere uno dei migliori calciatori del vostro campionato, immaginate che da un momento all’altro vi impediscano di poter mandare avanti il vostro sogno per delle accuse completamente infondate.

Ora smettete di immaginare e mettetevi nei panni di Angel Torres, calciatore colombiano classe 2000 che lo scorso anno di questi tempi è stato sospeso da tutte le competizioni perché accusato di violenza sessuale.

Sono stati 12 mesi molto complicati per lui, il quale non solo non è potuto scendere in campo ma ha anche dovuto lasciare la propria squadra – i Central Coast Mariners – rimanendo di fatto svincolato.

Ora però la giustizia ha fatto il suo dovere, e Torres è stato assolto da tutte le accuse.

Angel Torres assolto dopo il processo

In seguito a un periodo molto negativo per quanto citato sopra, Angel Torres è stato recentemente assolto da tutte le accuse di violenza sessuale dopo un processo di nove giorni andato in scena nel tribunale distrettuale di Gosford, in Australia.

La giuria lo ha dichiarato non colpevole, permettendogli dunque di tornare a respirare l’aria della libertà. Il 24enne, a cui negli ultimi mesi è stato tolto tutto quello che aveva costruito nella fase iniziale della propria carriera, può ora riprendere il suo sogno. Con più fame di prima, per recuperare il tempo perso dietro le accuse.