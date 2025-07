Il ritorno alle origini di Andy Carroll: da Anfield alla firma in sesta serie inglese

Dai grandi stadi europei fino al campetto vicino a casa: il ritorno alle origini di Andy Carroll, nuovo giocatore del Dagenham & Redbridge, club di sesta serie inglese.

“Ho ricevuto offerte da club in Francia, Italia e Spagna, ma io volevo tornare a casa, voglio solo essere in un posto in cui sarò felice”. Poche parole che hanno il sapore di casa: profumi, suoni e la famiglia. Perché questo viene prima di ogni cosa, soprattutto a 36 anni.

E non importano le offerte di grandi club e un passato da protagonista in Premier League, quello che conta adesso è la felicità. L’ex Liverpool, Andy Carroll, ha firmato un contratto di tre anni con il Dagenham & Redbridge, club di sesta serie inglese.

Dai grandi palcoscenici europei fino ai campi di provincia vicino a casa che lo hanno visto crescere. Una nuova maglia da onorare e una grande responsabilità alle spalle. Secondo quanto riportato da Sky Sports infatti l’attaccante avrebbe acquisito anche una quota di minoranza del club.

Un ritorno alle origini per stare vicino ai propri cari e un augurio: “Spero che i miei bambini portino i loro amici a vedermi giocare”. E poi scherza: “I miei figli pensavano che avrei firmato per il Chelsea: rimarranno scioccati“. Per l’attaccante inglese inizia una nuova tappa della vita ancora tutta da scoprire.

Il ritorno a casa di Carroll

Il club ha annunciato l’arrivo di Carroll attraverso un video sui social con grande entusiasmo: “Non capita tutti i giorni che un club annunci un nuovo investitore, una nuova maglia e un nuovo attaccante stellare, tutto nello stesso giorno, ma non si tratta di uno qualunque. Andy Carroll è un Dagenham!“.

E nonostante il grande passato, l’attaccante classe ‘89 ha dichiarato di essere “davvero emozionato” e di “portare un valore aggiunto”. Per poi rivelare: “Non volevo smettere di giocare a calcio e sono davvero entusiasta di essere coinvolto nella leadership e di diventare un giocatore di questo club”.

Uno sguardo al passato

Ma facciamo un salto indietro nel tempo e andiamo a rispolverare i ricordi. 248 presenze in Premier League arricchite da 54 gol e 29 assist. Senza poi contare quelle in FA Cup e in Championship, prima di passare in Francia e impreziosire il suo palmarès con le esperienze in Ligue 2 e Coupe de France con Amiens e Bordeaux.

Ma il gol di testa che vale un posto in finale di FA Cup nel 2012 con il Liverpool o la rovesciata contro il Crystal Palace in Premier League nel gennaio del 2017 con la maglia del West Ham rimarranno solo dei ricordi per i più nostalgici. “Per me non è mai stata una questione di soldi, è ora di sistemarmi con la mia famiglia”, questa però l’ultima sentenza dopo l’esperienza in Francia. Al cuore non si comanda. E allora, bentornato a Casa, Andy.