Andrey Santos. “Chelsea? Prima porto lo Strasburgo in Champions. Devo tutto a Thiago Silva”

La stellina brasiliana Andrey Santos si è raccontata ai microfoni di gianlucadimarzio.com

Autore di una stagione fantastica condita da nove gol in Ligue 1 e 10 in totale, il mediano dello Strasburgo in prestito dal Chelsea Andrey Santos vuole aiutare il club alsaziano a qualificarsi in Champions League. Sesto in campionato ma a sole quattro lunghezze dal Monaco secondo e Marsiglia terzo, tutto è possibile per la giovane truppa affamata di Liam Rosenior. E ne è convinto Santos che nel gennaio del 2014 ha accettato di farsi le ossa all’est della Francia. Prima di tornare a Stamford Bridge e competere per un posto con Enzo, Caicedo e Lavia.

Per il momento però il futuro è un rebus: “Se sono pronto per il Chelsea? Sì, ma ne discuteranno i due club e il mio agente a fine stagione. Per il momento il focus è sullo Strasburgo, mancano sette partite alla fine. Il nostro obiettivo è di finire il più in alto possibile. Ma dobbiamo restare uniti, la qualificazione in Champions League sarebbe un grande traguardo per noi e per i nostri tifosi”.

Il 20enne di Rio di Janeiro ha poi parlato dei suoi idoli. Chi se non Bruno Guimaraes, anima e cervello del Newcastle vincitore della Carabao Cup? “Adoro Bruno Guimaraes”, ha continuato Santos. “Amo vederlo giocare perché siamo molto simili. Ma mi piace anche Casemiro”.

La mezzala dei Magpies però è ferma a tre gol stagionali. Sette in meno del giovane connazionale. “Vero, ho già fatto dieci gol, nove in Ligue 1 e uno in coppa di Francia”, sorride il centrocampista di proprietà dei Blues. “Fare gol mi dà felicità e ora sto lavorando per farne ancora di più. Il mio segreto? Dio e il lavoro duro. Sono molto religioso ed evangelico, come Bobby Firmino”.

Santos e l’idolo Thiago Silva

Santos ha poi parlato del suo altro grande idolo, l’ex rossonero Thiago Silva, che lo prese sotto la sua ala dopo il suo trasferimento dal Vasco Gama a Londra nel gennaio 2023.

“Thiago Silva è stato importantissimo per la mia carriera. Insieme facemmo la pre-season, visitai casa sua e mangiammo da lui. Lo osservai per vedere come si preparava alle partita e rubargli qualcosina a livello di nutrizione. Penso che nel calcio di oggi i dettagli siano fondamentali”.

A cura di Alessandro Schiavone