Padova, Andreoletti: “Il Papu? Si è allenato con noi, avevamo bisogno del suo entusiasmo”

Il Padova debutta in campionato contro l’Empoli di Pagliuca. Le dichiarazioni di Andreoletti in conferenza stampa.

Dopo la cavalcata della scorsa stagione il Padova, dopo sei anni, affronta il campionato di Serie B. L’Empoli sarà la prima avversaria e l’appuntamento con la squadra di Pagliuca è previsto domani sabato 23 agosto.

“Era ora”, ha esordito Matteo Andreoletti, allenatore del club veneto. “C’era la voglia, dopo qualche mese di analisi e di lavoro, di iniziare. C’è grande determinazione di confrontarci in questa categoria”.

Riguardo al debutto con l’Empoli, ha commentato: “Partita complicata. Qualsiasi avversario avrebbe destato in noi molte emozioni. Siamo una marea di emergenti. Quando c’è l’esordio in Serie B c’è l’usanza di portare i pasticcini… noi saremo a posto fino a Natale (ride). Per tanti è la prima volta”.

Ha proseguito: “Dobbiamo essere in grado di pareggiare l’identità dell’avversario. Pagliuca è un fuoriclasse. Abbiamo la fortuna che è appena arrivato, ma l’Empoli è una squadra già viva”. E non è mancato un intervento sul Papu: “Sarà completamente reintegrato dalla prossima settimana. Oggi ha fatto l’allenamento di rifinitura, avevamo bisogno del suo entusiasmo contagioso”.

Modulo e dubbi

Alla domanda se avesse dei dubbi sulla formazione titolare, ha risposto: “Sistema di gioco? Noi abbiamo costruito la squadra sul 3-5-2 e sarà il modulo di partenza di domani. Ho molti dubbi su chi schierare”.

“L’aspetto in cui siamo più indietro è quello delle conoscenze. È una squadra nuova la nostra. Se c’è qualcosa su cui non possiamo essere ad alto livello è quello tecnico-tattico. Non possiamo prescindere dall’atteggiamento che ci ha portato a vincere il campionato”, ha concluso.

Sul mercato

Mancano pochi giorni al termine. Gli ultimi due innesti del Padova sono stati Sgarbi e Lasagna. Andreoletti ha dichiarato: “Il nostro mercato pensavo fosse finito. Siamo numericamente tanti. Kevin non devo di certo presentarlo, per me è una prima punta. È bravo a campo aperto e ad attaccare gli spazi. Spagnoli era più da boa, Lasagna completa il reparto”.

Ha proseguito: “Con il Verona si allenava a parte e dobbiamo riprendere la sensibilità con la palla. È una giocatore al quale manca minutaggio”. (LEGGI QUI L’ARTICOLO SUL MERCATO DEL PADOVA)

A cura di Beatrice Zattarin