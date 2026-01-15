Chi é Andrej Kostic: attaccante classe 2007 del Partizan seguito dal Milan

Giovane e dal grande talento. Il Milan adesso cerca l’assalto decisivo per arrivare alla stella del Partizan. Andrej Kostic è quello che i rossoneri stanno cercando per un nuovo e imminente futuro. Centravanti montenegrino, Kostic è uno dei giovani più interessanti del panorama europeo. Andrej muove i primi passi nel calcio nella sua città natale, Podgorica, in una scuola calcio sotto casa. E il suo primo allenatore è il padre di Milan Roganovic, suo migliore amico e attuale compagno di squadra.

Già da bambino Kostic mostrava una fame speciale. Un video di una decina di anni fa – oggi virale – mostra il suo talento su un campo da calcetto: dribbling, conclusioni dalla distanza e da fermo.

Nell’estate del 2024, ad appena 17 anni, Kostic viene promosso in prima squadra al Buducnost Podgorica. In 24 presenze colleziona 5 gol e 3 assist, attirando rapidamente l’attenzione dei top club. Pochi mesi fa realizza uno dei suoi sogni: giocare nel Partizan Belgrado. Il trasferimento in Serbia avviene per una cifra di circa 900 mila euro. Gli altri due sogni sono ancora nel cassetto: vincere la Champions League e conquistare il Pallone d’oro.

Con la maglia del Partizan, Kostic si impone subito. In campionato ha messo a segno 8 gol in 20 presenze, con una media impressionante di una rete ogni 66 minuti. Gol pesanti, che hanno contribuito a portare il club di Belgrado al primo posto in classifica, davanti alla Stella Rossa. Cattiveria agonistica, personalità e impatto immediato: Kostic si è rivelato l’alternativa perfetta in attacco, nonostante la giovanissima età.

Andrej Kostic, Caratteristiche e curiosità: confronto con Vlahovic

Curiosità: Kostic ha lo stesso agente di Dusan Vlahovic. Ma, a differenza dell’attaccante della Juventus, Andrej è destro. Il confronto numerico rende l’idea del suo potenziale: Vlahovic, ai tempi del Partizan, segnò 3 gol in 27 presenze. Kostic, invece, ha già superato quei numeri. Alto 188 cm, veloce e abile nell’attaccare la profondità, possiede un fiuto del gol naturale. Qualità che lo rendono un centravanti moderno e completo.

In Serbia molti vedono in lui l’erede Dragan Mance, un’icona nazionale. Goran Mance, il fratello, conferma la tesi: “Andrej ha qualcosa di simile a Dragan. Quello che fa è impossibile: è un bambino di 18 anni ma le sue statistiche mostrano tutto. Ha movimenti, un colpo di testa e un tiro eccezionali”. Un paragone che certifica quanto Kostic sia già considerato speciale.

Modelli e dichiarazioni: Ibrahimovic e Haaland

Lo stesso Kostic non ha mai nascosto i suoi riferimenti: “Da giovane mi sono ispirato soprattutto a Ibrahimovic per il suo stile di gioco e i gol. Mi ha sempre attratto la sua mentalità. Tra gli attaccanti attuali, sento di essere simile a Haaland. Futuro? Se potessi scegliere, mi piacerebbe continuare la mia carriera in Italia: la loro mentalità è simile alla nostra e mi ambienterei bene”.

Pur possedendo anche il passaporto serbo, Andrej Kostic ha scelto di rappresentare il Montenegro. Con l’Under 21, a settembre, ha segnato anche all’Italia nella sconfitta per 2-1 nelle qualificazioni al prossimo Europeo di categoria, ma la svolta è arrivata a ottobre: debutto con la nazionale maggiore il 9 contro le Far Oer (8 minuti) e poi di nuovo subentrante il 13 nella vittoria in amichevole contro il Liechtenstein.

Calciomercato: il Milan non molla Kostic

I suoi idoli dichiarati sono Stevan Jovetic e Predrag Mijatovic, storico centravanti del Partizan ed ex Fiorentina e ora ds del suo club. Belgrado già ama Kostic, ma la sua avventura al Partizan potrebbe concludersi già in questa sessione di mercato. Il Milan fa sul serio: dopo un contatto diretto proprio tra il suo Idolo Ibra e il ds del Partizan, i rossoneri hanno presentato un’offerta da 4,5 milioni di euro, giudicata però troppo bassa.

La clausola rescissoria è di 20 milioni: per la trattativa, il Partizan ne chiede 12 più bonus con una percentuale sulla futura rivendita. Una richiesta motivata anche dall’obbligo di versare il 20% dell’incasso al Budućnost Podgorica, ex club del montenegrino. I contatti proseguiranno: il Milan non molla Andrej Kostic, convinto di avere davanti uno dei centravanti più promettenti della nuova generazione.

A cura di Rosa Monopoli