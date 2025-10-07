La tripletta al Mondiale U20 del giovane ‘maestro’ del Como: chi è Andréa Le Borgne

Pilastro del Como Primavera e protagonista con la Francia al Mondiale U20: chi è Andréa Le Borgne, il “nuovo Nico Paz” biancoblù

Il “nuovo Nico Paz” non è un trequartista, ma il Como già pregusta letture e visione da Serie A. Si chiama Andréa Le Borgne, gioca qualche metro più in basso rispetto a Nico ed è già leader tecnico della Primavera e della sua Nazionale.

189 centimetri, mediano con un potenziale per crescere anche come box-to-box: in queste settimane sta stupendo tutti al Mondiale U20 con la Francia.

La carta d’identità recita 27 luglio 2006: ha compiuto 19 anni la scorsa estate. È nato a Neuilly-sur-Seine – a dieci chilometri da Parigi – come anche il centrocampista dell’Inter Andy Diouf, che spera di trovare presto da avversario sui grandi palchi della Serie A.

Prelevato lo scorso gennaio dopo un percorso nelle giovanili del Nizza, in meno di un anno Le Borgne è già diventato il giovane ‘maestro’ di casa Como. Ottime prestazioni in Primavera e ora anche in Nazionale: convocato in Cile per il Mondiale U20, ha chiuso la fase a gironi con una tripletta contro la Nuova Caledonia che ha regalato il passaggio agli ottavi alla Francia.

Il Como tra Primavera e prima squadra: chi è Le Borgne

Il Como lo ha preso dopo un’attenta operazione di scouting: ha saputo aspettare i tempi giusti e cogliere l’occasione. Le Borgne ha sposato il progetto Como per l’opportunità di crescere insieme ed essere subito protagonista. In Primavera, dove si è imposto come leader tecnico, e magari a breve anche in prima squadra. Fabregas crede in lui come elemento di grande prospettiva e lo studia ogni settimana: Le Borgne si allena sempre tra i grandi, agli ordini di Cesc, e spera di avere presto la sua chance. Ma senza fretta e senza forzature.

Nella vita come in campo. Le Borgne è un giocatore elegante, che sa capire e dettare i tempi. Perno di un centrocampo a due, in Primavera organizza il gioco della squadra con grande visione. Chi lo conosce bene, racconta che “difficilmente si lancia in scivolata per recuperare un pallone, perché grazie alle sue letture riesce a recuperarlo senza sporcarsi“. Smoking bianco.

I gol con la Francia e un futuro da scrivere

Ora in Nazionale il piccolo ‘maestro’ si è anche scoperto bomber: non più solo visione e passaggi, ma anche gol importanti. Merito, anche, di una posizione più avanzata in campo: con la Francia, Le Borgne ha compiti più offensivi, da numero 8.

E i risultati nel nuovo ruolo sono ottimi: segno di intelligenza e duttilità. Cesc lo sa bene: il futuro del Como è in buone mani.

A cura di Stefano Barollo e Luca Bendoni