Dal Milan Futuro al primo gol tra i “pro” contro il Bari: Andrea Bozzolan si è preso la Reggiana

Ecco chi è Andrea Bozzolan: il difensore italiano classe 2004 che ha firmato il gol vittoria nella sfida di Serie B tra Reggiana e Bari.

La Reggiana di Davide Dionigi continua a volare: seconda vittoria consecutiva per gli emiliani, ancora una volta in rimonta, proprio come nel derby contro il Cesena nella settima giornata di campionato.

Il successo sul Bari ha confermato la crescita e le ambizioni del club granata, che per la prima volta in stagione si è affacciato – anche se forse solo per una notte – in zona playoff, ritrovando entusiasmo e convinzione.

Il protagonista assoluto del pomeriggio? Andrea Bozzolan. Schierato titolare per la quarta volta in campionato, il giovane difensore classe 2004 cresciuto nel vivaio del Milan ha disputato una prova di grande solidità difensiva, impreziosita dal suo primo gol tra i professionisti.

Una rete pesantissima, quella del momentaneo vantaggio, che ha mandato in estasi il “Città del Tricolore”.

Alla scoperta del 2004 scuola Milan Andrea Bozzolan

Ventun anni compiuti a inizio 2025, Bozzolan sta vivendo la sua prima vera occasione nel calcio che conta con la maglia della Reggiana dopo essere passato a titolo definitivo al club emiliano durante la scorsa estate. Dopo la trafila nel settore giovanile del Milan, il difensore ha collezionato quattro convocazioni in Serie A con la prima squadra rossonera nella stagione 2022/23, prima di maturare esperienza in Serie C con il Perugia e successivamente con il Milan Futuro, dove, nonostante una stagione complicata per la squadra, si è distinto per costanza e maturità tattica.

Un percorso di crescita lineare che lo ha portato meritatamente in Serie B, dove ha già dimostrato di poterci stare. Dionigi lo ha coccolato e responsabilizzato, impiegandolo in tutte e otto le gare fin qui disputate – da titolare o da subentrato – e ricevendo in cambio prestazioni convincenti, personalità e ora anche un gol decisivo, quello che ha regalato alla Reggiana una notte da sogno in zona playoff.