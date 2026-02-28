Milan, accordo raggiunto per André del Corinthians: operazione da 17 milioni di euro

Il Milan pronto a chiudere per André del Corinthians, ma a San Paolo resta il nodo dell’approvazione presidenziale

Il Milan ha compiuto un passo decisivo per l’acquisto di André, talentuoso centrocampista del Corinthians. Secondo quanto riportato da ESPN, l’operazione potrebbe raggiungere i 17 milioni di euro complessivi per il 70% dei diritti economici del giocatore: 15 milioni fissi più altri 2 legati a bonus.

Il giovane, 19 anni, avrebbe già dato il proprio assenso al trasferimento, accettando anche di rinunciare alla quota personale del 30% dei diritti. Le bozze contrattuali sono state inviate ai rispettivi uffici legali e, in caso di via libera definitivo, André dovrebbe volare in Italia nei prossimi giorni per le visite mediche, con trasferimento effettivo a partire da giugno.

Nonostante l’intesa tra club e calciatore, l’affare non è ancora chiuso. A frenare la conclusione è il presidente del Corinthians, Osmar Stabile, che non ha ancora dato l’approvazione finale alla cessione.

André è considerato uno dei prospetti più brillanti del vivaio bianconero: esploso nel finale della scorsa stagione, è diventato titolare fisso sotto la guida di Dorival Júnior. Il giocatore preferirebbe il Milan per la storia dei giocatori brasiliani in rossonero: l’operazione può andare in porto nonostante manchi l’intesa definitiva con il Corinthians.