Milan-André, operazione ancora in standby: non arriva l’ok del presidente del Corinthians
Come raccontato, la trattativa tra il Milan e il Corinthians per André è in una fase di stallo: manca l’ok del presidente del club brasiliano
Vi avevamo raccontato nella giornata di lunedì 2 marzo della fase di stallo nel passaggio di André dal Corinthians al Milan. Dopo 24 ore, la situazione non si è ancora sbloccata.
Il presidente del club brasiliano continua a non dare il suo via libera con i rossoneri che – ricordiamo – hanno già raggiunto l’accordo con il club per il trasferimento del centrocampista classe 2006.
Intesa già trovata anche con il calciatore, che vuole arrivare a Milano. Intanto il Milan continua a valutare l’intervento alla FIFA per cercare di sbloccare la situazione.
O almeno per avere un risarcimento nel caso l’operazione non dovesse concretizzarsi.
Milan-André, le novità sul giocatore del Corinthians
Il Milan ha da tempo messo gli occhi sul giovane centrocampista fino a raggiungere l’accordo con il Corinthians sulla base di 15 milioni di euro più 2 di bonus per il 70% dei diritti economici del giocatore.
Si tratterebbe di un’operazione importante per il futuro da parte dei rossoneri, complicata però dal passo indietro del presidente del club brasiliano. L’ambiente e l’allenatore stanno spingendo infatti per la permanenza del classe 2006. Intanto però, il Milan non smette di considerare un eventuale appello alla FIFA per eventuali provvedimenti.