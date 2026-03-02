Milan, stallo per André: riflessioni in corso del presidente del Corinthians

Fase di stallo per il passaggio di André al Milan: riflessioni in corso del presidente del Corinthians per il trasferimento

Non si sblocca, per ora, il passaggio di André del Corinthians al Milan. I rossoneri alcuni giorni fa avevano raggiunto l’accordo con il club brasiliano per il trasferimento del centrocampista sulla base di 15 milioni di euro più 2 di bonus per il 70% dei diritti economici del giocatore.

Anche il classe 2006 aveva dato il suo ok rinunciando anche alla quota personale del 30% dei diritti. Dopo lo scambio dei documenti e le firme però il presidente del club brasiliano si è preso ancora del tempo per pensare.

Resta da capire quindi se il presidente deciderà di dare il suo ok definitivo nei prossimi giorni al trasferimento di André.

Dall’altro lato il Milan, nel caso non dovesse arrivare questo ok definitivo, potrebbe rivolgersi alla FIFA per raggiungere quantomeno un risarcimento nel caso dovesse saltare l’operazione.