Real Madrid, Ancelotti: “Vinicius? Le statistiche parlano per lui”

Le considerazioni di Carlo Ancelotti in vista della trasferta di Londra contro l’Arsenal

Dopo aver superato l’Atlético Madrid ai calci di rigore, il Real Madrid affronterà l’Arsenal ai quarti di Champions League.

Alla vigilia della partita di Londra, l’allenatore dei Blancos Carlo Ancelotti ha rilasciato un’intervista a Sky Sport.

Sulla formazione: “Tutti i miei pensieri sono focalizzati sulla preparazione della partita. Posizione di Valverde? Fa bene sia il terzino che il centrocampista. Sono partite in cui hai qualche dubbio fino alla fine. Non c’è mai la certezza di niente. Siamo qua e daremo battaglia“.

Su Vinicius: “Se ci mettiamo a parlare della statistica, Vinicius vince sempre. Perché la statistica parla per lui. Ha avuto dei momenti di difficoltà, è vero, ma è anche vero che ci ha fatto vincere contro la Real Sociedad (in Coppa del Re). Per un attaccante è abbastanza normale avere periodi di alti a bassi“.

L’elogio di Ancelotti ad Arteta

“Arteta? Capisce di calcio e conosce bene le dinamiche dello spogliatoio. Ha fatto, sta facendo e farà un ottimo lavoro. Ha costruito una squadra solidissima e fortissima. Fa bene tutto: la pressione alta, il blocco basso e il contropiede. È una squadra completa e per batterla bisognerà avere un Real Madrid completo“.