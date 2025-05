Le parole dell’allenatore del Real Madrid in conferenza stampa tra futuro e obiettivi alla vigilia della sfida con il Celta Vigo.

Il Real Madrid torna in campo per finire al meglio una stagione al di sotto delle normali aspettative alle quali ha abituato in questi anni.

Con l’eliminazione ai quarti di finale di UEFA Champions League e le sconfitte in finale di Supercoppa spagnola e Copa del Rey per mano del Barcellona, i Blancos devono provare a portare a casa La Liga.

Il distacco dal Barcellona è di soli 4 punti, ma le giornate a disposizione sono solo 4.

Di seguito le parole di Ancelotti in conferenza stampa.

Real Madrid, le parole di Ancelotti

L’allenatore del Real Madrid ha commentato: “A livello personale no a livello professionale è ovviamente più complicata del solito. Non devo rispondere ora di quello che potrebbe succedere il 25 maggio. Non lo dico, non so cosa succederà, ma qualsiasi cosa sarà un addio fantastico, non ho mai litigato in sei anni con il club e non ho intenzione di litigare l’ultimo giorno, che non so quando sarà. Potrebbe essere il 25 maggio, potrebbe essere il 2026”.

Ancelotti ha chiuso dicendo: “Posso dirlo chiaramente, la verità è che sono molto affezionato al mio club, ai miei giocatori e ai miei tifosi. Parlerò del mio futuro il 25. Sto bene, quello che capisco è che volete parlare del mio futuro, è una mancanza di comunicazione tra voi e me. So perfettamente cosa devo fare, cosa farò e cosa faccio, cioè non parlare del mio futuro oggi. So che oggi vi sto deludendo, ma non mi interessa”.