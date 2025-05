Nuova avventura per Carlo Ancelotti: l’allenatore italiano è il nuovo CT del Brasile. Arriva l’ufficialità

Era nell’aria, e adesso un comunicato ufficiale ha sciolto ogni dubbio: Carlo Ancelotti è il nuovo CT del Brasile.

L’allenatore italiano, dopo l’annunciato addio al Real Madrid, percorrerà dunque una nuova strada della sua carriera sulla panchina dei verdeoro.

Per lui non si tratta della prima avventura alla guida di una nazionale, visto che è stato tra il 1992 e il 1995 al fianco di Arrigo Sacchi nel ruolo di vice allenatore sulla panchina dell’Italia.

Come si legge nel comunicato che ha reso nota la sua ufficialità, Ancelotti guiderà il Brasile fino al Mondiale del 2026, e allenerà la squadra già nelle partite per la qualificazione al Mondiale contro Ecuador e Paraguay. In programma rispettivamente il 6 e l’11 giugno.

Brasile, Ancelotti è il nuovo CT: è ufficiale

Ecco il comunicato della nazionale brasiliana: “La squadra più forte della storia del calcio sarà ora guidata dall’allenatore più vincente del mondo. Carlo Ancelotti, sinonimo di imprese storiche, è stato annunciato questo lunedì (12) dal presidente della CBF, Ednaldo Rodrigues, come nuovo allenatore della Nazionale brasiliana. Guiderà il Brasile fino al Mondiale del 2026 e allenerà la squadra nelle prossime due partite di qualificazione contro Ecuador e Paraguay, il mese prossimo”.

“Portare Carlo Ancelotti alla guida del Brasile è più di una mossa strategica. È una dichiarazione al mondo che siamo determinati a riconquistare il primo posto sul podio. È il più grande allenatore della storia e ora guida la nazionale più forte del pianeta. Insieme, scriveremo nuovi gloriosi capitoli per il calcio brasiliano”.