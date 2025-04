Le parole dell’allenatore del Real Madrid in merito al suo futuro sulla panchina dei ‘Blancos’

Il Real Madrid è pronto a scendere in campo per sfidare il Getafe nel turno de La Liga. L’allenatore dei Blancos, Carlo Ancelotti, ha parlato del suo momento.

“Il pugno duro non è nelle mie corde” ha detto l’ex allenatore di Milan e Napoli. “Nessuno lo ha mai usato con me. Non sono capace di usare la frusta, per quello va chiamato un altro allenatore”

Ancelotti ha aggiunto. “Sono molto contento qui, sono consapevole che questo è l’anno più complicato. C’è molta pressione, ma è sempre così a questo punto della stagione. Lo stress è benzina, non mi disturba, anzi mi dà più energia”.

Il Real affronterà il Barcellona nella finale di Coppa del Re il 26 aprile. “Sembrano stare meglio di noi, ma dare per sfavorito il Real Madrid in una finale mi sembra un po’ esagerato. Può succedere di tutto”.

Real Madrid, le parole di Ancelotti

E aggiunge. “Restare per prendermi una rivincita? Non devo prenderla contro nessuno. Adoro questa panchina, spero di restarci il più a lungo possibile”.

Il Real Madrid, reduce dall’uscita dalla Champions League contro l’Arsenal, occupa il secondo posto in campionato. A sette punti dal Barcellona capolista.