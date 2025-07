Carlo Ancelotti condannato a un anno per frode fiscale

Il CT del Brasile Carlo Ancelotti è stato condannato a un anno con condizionale per frode fiscale in Spagna per fatti risalenti al 2014

Carlo Ancelotti è stato condannato dal Tribunale di Madrid a un anno di reclusione con condizionale per frode fiscale. A riportarlo è l’agenzia spagnola EFE, che ha segnalato che si tratta di fatti accaduti nel 2014, quando l’attuale CT del Brasile sedeva sulla panchina del Real Madrid.

L’allenatore è stato condannato per non aver pagato le tasse sui ricavi derivanti dai diritti d’immagine riferiti proprio al 2014. Ancelotti, inoltre, è stato assolto da un’accusa simile per quanto riguarda l’anno fiscale successivo, il 2015, quando allenava ancora in Spagna.

Tuttavia la legge spagnola prevede raramente lo sconto della pena in carcere per reati non violenti con condanne al di sotto dei due anni, in particolare per persone senza precedenti.

La Procura spagnola aveva accusato Ancelotti di frode nei confronti delle casse pubbliche per 1.062.079 euro negli anni fiscali 2014 (386.361 euro) e 2015 (675.718 euro).

Ancelotti condannato per frode, la situazione

Per quanto riguarda quest’ultima accusa, il processo si era svolto tra il 2 e il 3 aprile scorsi. In quell’occasione l’allenatore aveva dichiarato di non aver mai pensato di frodare l’Erario. Inoltre, ha affermato di aver agito secondo quanto gli avevano detto i consiglieri del Real Madrid.

Oltre a un anno di reclusione, il Tribunale di Madrid ha condannato Ancelotti al pagamento di una multa da 386.361,93 euro. Oltre alla multa, è prevista la perdita della possibilità di ottenere aiuti o sussidi pubblici. Infine, Ancelotti è stato condannato a non avere diritto di godere di benefici o incentivi fiscali o previdenziali per tre anni.