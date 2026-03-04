Le parole del c.t. del Brasile Carlo Ancelotti sull’infortunio di Rodrygo, costretto a saltare il finale di stagione e la Coppa del Mondo

Dopo la toccante lettera scritta da Neymar nei confronti del compagno di Nazionale, anche il c.t. del Brasile Carlo Ancelotti ha espresso la sua vicinanza a Rodrygo.

L’attaccante del Real Madrid ha riportato la rottura del crociato e del menisco e dovrà stare fuori per diversi mesi, saltando così il Mondiale.

“Ti saremo tutti vicini in ogni passo del percorso fino al tuo rientro. Resta forte, Rodrygo“, ha commentato il “neo” c.t. con una storia pubblicata sui propri social.

Ancelotti che perde così uno dei giocatori più talentuosi della sua squadra, a meno di 100 giorni dall’inizio della Coppa del Mondo.