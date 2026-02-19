Brasile, Ancelotti annuncia: “Credo che rinnoverò per 4 anni”
L’annuncio di Ancelotti sul proprio futuro
Dopo nemmeno un anno da commissario tecnico della nazionale brasiliana, Carlo Ancelotti pensa già al futuro, andando oltre al Mondiale che lo attende questa estate.
L’allenatore ex Real Madrid, infatti ha annunciato ai microfoni di Movistar: “Penso che rinnoverò per quattro anni col Brasile“.
Dimostrazione di essersi calato al meglio nel suo nuovo ruolo: “È un nuovo lavoro… e ne sono davvero colpito“.
Se si concretizzasse questo rinnovo, oltre ai Mondiali di quest’anno, per lui ci sarebbero in programma anche quelli del 2030, sempre alla guida del Brasile.