L’allenatore italiano non va oltre lo 0-0 in Ecuador nel match valido per le qualificazioni ai Mondiali 2026

Poche occasioni e poco spettacolo: l’esordio di Carlo Ancelotti sulla panchina del Brasile termina con un pareggio.

La nazionale verdeoro non va oltre lo 0-0 in Ecuador nel match valido per le qualificazioni ai Mondiali 2026.

Nell’altra gara il Paraguay ha vinto 2-0 contro l’Uruguay grazie ai gol di Galarza e Enciso.

Attualmente il Brasile occupa la quarta posizione del girone di qualificazione a quota 22 punti. La capolista è l’Argentina a +12 dalla nazionale allenata da Ancelotti.