Le parole di Carlo Ancelotti sulla sua prossima avventura da ct

“Allenerò il Brasile dal 26 maggio. Come ogni cosa nella vita, prima o poi finisce. Mi sono divertito molto qui”. Così, Carlo Ancelotti, ha parlato della sua prossima avventura da ct sulla panchina della nazionale brasiliana.

L’allenatore del Real Madrid ha parlato così in conferenza stampa, alla vigilia del match contro il Maiorca: “Non ho mai avuto problemi con la società e non ne avrò mai. Un giorno doveva finire e abbiamo vinto molto e sarà un ricordo per tutta la vita. Il Madrid pubblicherà il comunicato quando vorrà, e non c’è alcun problema, e lo farà quando lo riterrà opportuno. Quando il club mi informa, è una questione assolutamente personale”.

Ancelotti ha poi proseguito: “Non ho rimpianti e voglio trascorrere degli ultimi giorni fantastici. Ho fatto del mio meglio e i titoli parlano da soli. Non ho mai pensato che il Real Madrid non mi volesse. Il Real Madrid mi ama. Mi ha sempre dimostrato affetto. Non sarei potuto essere l’allenatore del Real Madrid a vita. Questa storia finisce per molte ragioni. Forse il club ha bisogno di una nuova spinta. Non ne faccio un dramma. Sarò un tifoso del Real Madrid a vita. È un periodo che sta per finire. Spettacolare. Non avrei mai pensato di poter allenare il Real Madrid per sei anni, e invece è successo”.

E su un possibile arrivo di Xabi Alonso sulla panchina dei Blancos: “Non ho consigli da dargli, ha tutti gli strumenti per diventare un allenatore del Real Madrid in futuro”.

Ancelotti allenerà il Brasile, il comunicato

Questa, la nota ufficiale della Federazione condivisa nelle scorse ore: “La squadra più forte della storia del calcio sarà ora guidata dall’allenatore più vincente del mondo. Carlo Ancelotti, sinonimo di imprese storiche, è stato annunciato questo lunedì (12) dal presidente della CBF, Ednaldo Rodrigues, come nuovo allenatore della Nazionale brasiliana. Guiderà il Brasile fino al Mondiale del 2026 e allenerà la squadra nelle prossime due partite di qualificazione contro Ecuador e Paraguay, il mese prossimo.

Portare Carlo Ancelotti alla guida del Brasile è più di una mossa strategica. È una dichiarazione al mondo che siamo determinati a riconquistare il primo posto sul podio. È il più grande allenatore della storia e ora guida la nazionale più forte del pianeta. Insieme, scriveremo nuovi gloriosi capitoli per il calcio brasiliano”.