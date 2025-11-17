Le parole del CT del Brasile, Carlo Ancelotti, in conferenza stampa prima della partita contro la Tunisia

Carlo Ancelotti ha parlato durante la conferenza stampa precedente alla partita di amichevole del suo Brasile contro la Tunisia.

I verdeoro, dopo aver conquistato il pass per il prossimo Mondiale, sono alle prese con delle amichevoli di preparazione al torneo.

Prima della partita contro la Tunisia, Carlo Ancelotti ha parlato in conferenza stampa rilasciando alcuni dichiarazioni importanti in vista del Mondiale.

L’allenatore italiano ha parlato anche della Nazionale allenata da Rino Gattuso. Di seguito le sue parole.

Ancelotti: “L’Italia deve concentrarsi sugli spareggi di Marzo”

Carlo Ancelotti ha iniziato la conferenza stampa facendo chiarezza sulla situazione legata a Neymar: “È uno dei giocatori che potrebbero partecipare al Mondiale. Ora mancano sei mesi alla lista definitiva, dovremo osservare lui e gli altri per non commettere errori nelle convocazioni finali”. Poi ancora sulla sua Nazionale: “Tutti pensano che questa squadra abbia un grande potenziale. I brasiliani, gli italiani… Dobbiamo lavorare per trasformare questa idea di tutti in realtà ai Mondiali”.

Ancelotti ha poi parlato anche della Nazionale italiana: “Non ho sentito cosa ha detto Gattuso. Ho visto la partita con la Norvegia, sì, ed era una partita molto importante. L’Italia deve concentrarsi sugli spareggi di marzo e tutti gli italiani sperano che l’Italia arrivi ai Mondiali. Non dobbiamo pensare ad altro che a vincere la partita di marzo”.