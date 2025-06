Prima vittoria da CT per Ancelotti nel giorno del compleanno: Brasile ai Mondiali

Carlo Ancelotti festeggia i suoi 66 anni con la prima vittoria sulla panchina del Brasile che vale la qualificazione ai prossimi Mondiali.

Ancelotti può festeggiare. Alla seconda partita da CT della Nazionale brasiliana è arrivata la sua prima vittoria e la qualificazione ai prossimi Mondiali, che si terranno nel 2026.

La vittoria per 1-0, arrivata nella notte, ha interrotto una striscia di dieci partite senza sconfitte per il Paraguay. La firma è di uno dei “suoi” uomini: Vinicius Junior.

Carlo Ancelotti può festeggiare con due turni di anticipo la partecipazione ai prossimi Mondiali, andando ad aggiungersi a Argentina e Ecuador.

Il momento è stato speciale. L’ex allenatore del Real Madrid, nella giornata di oggi, spegne 66 candeline. Un motivo in più per festeggiare un momento storico per lui e per la Nazionale brasiliana.