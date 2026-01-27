Questo sito contribuisce all'audience di

Genoa, accordo raggiunto con l’Alverca per Alex Amorim

Gianluca Di Marzio 27 Gennaio 2026
Amorim, Alverca (imago)

Il Genoa ha trovato l’accordo con l’Alverca per il centrocampista brasiliano Alexsandro Amorim: le cifre

Dopo 48 ore di trattativa il Genoa ha trovato l’accordo con l’Alverca per Alex Amorim, centrocampista brasiliano classe 2005. Decisivo il blitz del direttore sportivo del Genoa Diego Lopez.

I due club hanno trovato un accordo sulla base di 8 milioni di euro più 2 di bonus. Il giocatore, nella giornata di domani 28 gennaio, partirà per l’Italia per poi sostenere le visite mediche.

Per l’Alverca si tratta della cessione più cara nella storia del club.