Genoa, accordo raggiunto con l’Alverca per Alex Amorim
Il Genoa ha trovato l’accordo con l’Alverca per il centrocampista brasiliano Alexsandro Amorim: le cifre
Dopo 48 ore di trattativa il Genoa ha trovato l’accordo con l’Alverca per Alex Amorim, centrocampista brasiliano classe 2005. Decisivo il blitz del direttore sportivo del Genoa Diego Lopez.
I due club hanno trovato un accordo sulla base di 8 milioni di euro più 2 di bonus. Il giocatore, nella giornata di domani 28 gennaio, partirà per l’Italia per poi sostenere le visite mediche.
Per l’Alverca si tratta della cessione più cara nella storia del club.