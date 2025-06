Cagliari sempre avanti per Ambrosino: il calciatore ha dato l’ok

Il Cagliari è sempre avanti per Giuseppe Ambrosino del Napoli: il calciatore ha dato l’ok alla destinazione

Il Cagliari continua a muoversi sul calciomercato. Dopo aver deciso di riscattare Caprile e Piccoli i rossoblù sono sempre avanti per Giuseppe Ambrosino del Napoli.

Il classe 2003 ha dato il suo ok alla destinazione con il Cagliari e gli azzurri che stanno discutendo per la formula e le condizioni del prestito del calciatore. Tra i club, comunque, ci sono tutti i presupposti per fare questa operazione.

L’attaccante ritroverebbe anche Guido Angelozzi, che sarà il DS dei rossoblù, con cui ha condiviso quest’ultima stagione a Frosinone.

Ambrosino che, tra le altre cose, si è anche messo in mostra nella gara tra l’Italia U21 e la Germania U21 segnando un gol bellissimo su punizione.