Samuele Inàcio è il primo italiano a vincere in solitaria il titolo di capocannoniere all’Europeo

Samuele Inàcio conquista il titolo di capocannoniere all’Europeo under 17: primo italiano nella storia

Il talento italiano classe 2008 ha raggiunto un altro traguardo storico. È diventato infatti il primo italiano nella storia del calcio a vincere in solitaria il titolo di capocannoniere di un Europeo.

Traguardo raggiunto grazie alle 5 reti messe a segno in sole 4 partite, la metà delle reti totali realizzate dagli Azzurrini.

Il giovane attaccante è stato sicuramente un’arma in più della Nazionale allenata da Massimiliano Favo.

Non è l’unico traguardo raggiunto però da Inàcio che ha raggiunto anche il ritiro della prima squadra del Borussia Dortmund per la preparazione al Mondiale per Club.

Altro traguardo per il classe 2008

Le ottime prestazioni con la Nazionale e con la primavera del Borussia Dortmund hanno convinto il club tedesco a puntare sul talento italiano.

Già durante questa stagione, Inàcio ha avuto l’opportunità di allenarsi con la prima squadra, lasciando un’ottima impressione. Inàcio, ora, parteciperà al ritiro negli Stati Uniti per il Mondiale per Club.