Siviglia, maxi squalifica per Almeyda: sette giornate per l’allenatore argentino

Matías Almeyda, allenatore del Siviglia, è stato squalificato per sette giornate dopo l’espulsione contro il Deportivo Alavés

Un stop pesantissimo per Almeyda, fermato dal Comitato Disciplinare della Federazione calcistica spagnola a seguito delle pesanti proteste durante la partita contro l’Alavés terminata 1-1.

L’ex Lazio, infatti, è stato punito con una squalifica di sette giornate a seguito delle lunghe e reiterate proteste nella sfida dello stadio Ramón Sánchez-Pizjuán di Siviglia.

La partita fra Siviglia e Alavés di sabato 14 febbraio rappresentava uno scontro fondamentale fra due squadre a pari punti in classifica, con l’obiettivo comune di allontanarsi dalla zona retrocessione.

Cosa ha fatto Almeyda

L’espulsione del centrocampista del Siviglia Juanlu Sanchez al minuto 16 è stata la miccia della partita. L’esplosione definitiva, però, si è verificata intorno al 85′, quando l’arbitro Iosu Galech Apezteguía ha espulso Almeyda dopo numerose proteste. L’argentino, invece di lasciare il campo, ha continuato a protestare in maniera sempre più ostentata, mostrando piena disapprovazione per l’operato del direttore di gara. In modo intimidatorio si è portato a pochi centimetri dall’arbitro, continuando a gridare la propria contrarietà.

Dopo circa tre minuti, e grazie all’intervento dello staff di sicurezza, l’allenatore degli andalusi ha lasciato il terreno di gioco permettendo al match di riprendere per le ultime battute. Mentre stava uscendo dal campo, Almeyda ha inoltre calciato aggressivamente una borraccia. Il giudice sportivo ha preso una decisione pesante che somma diverse violazioni del regolamento da parte dell’argentino: proteste esagerate, rifiuto di abbandonare il campo, comportamento irrispettoso e condotta contraria al buon ordine sportivo.

Quali partite salterà Almeyda

Almeyda, in attesa dell’esito del ricorso del Siviglia, salterà sette delle ultime quattordici partite rimaste al termine de La Liga, in una fase cruciale del campionato. Oltre ai due delicati impegni contro Rayo Vallecano e Valencia, due squadre in una situazione di classifica simile a quella degli andalusi, l’allenatore salterà anche i big match contro Barcellona e Atletico Madrid.

La partita però più delicata senza l’argentino in panchina sarà sicuramente il derby contro il Betis, in programma il primo marzo in casa dei verdiblancos. L’ex giocatore di Parme e Inter potrà tornare in campo il 22 aprile contro il Levante.

La posizione del Siviglia

Il Siviglia ha pubblicato nel proprio sito un comunicato in cui ha espresso la propria posizione:

“Il club, dopo aver appreso della squalifica di sette partite inflitta al nostro allenatore dal Comitato Disciplinare in seguito al cartellino rosso rimediato lo scorso weekend contro l’Alavés, desidera dichiarare quanto segue:

Il nostro totale sostegno al nostro allenatore di fronte a una sanzione che riteniamo eccessiva.

Condividiamo il rammarico e le scuse espresse dallo stesso tecnico al termine della partita in merito alla propria reazione.

Il dipartimento legale del club esaurirà tutte le vie di ricorso disponibili per impugnare quella che considera una sanzione eccessiva, sia per il numero di gare inflitte sia per le modalità con cui i fatti sono stati descritti.

per impugnare quella che considera una sanzione eccessiva, sia per il numero di gare inflitte sia per le modalità con cui i fatti sono stati descritti. Rispettiamo le autorità sportive e le loro decisioni, ma utilizzeremo tutti gli strumenti a disposizione per difendere i nostri legittimi diritti e quelli del nostro allenatore“.