L’Almeria sogna con CR7: dagli investimenti del presidente Al Kheereiji ai gol di Sergio Arribas

Da Mohamed Al Kheereiji all’acquisizione del 25% da parte di CR7: l’Almeria sogna e programma un grande futuro.

Cosa può sognare Cristiano Ronaldo in più di una carriera a dir poco straordinaria? Magari l’ultimo Mondiale col Portogallo, i 1000 gol in carriera, ma anche l’acquisizione di una squadra. In attesa che i primi due sogni si realizzino, il fuoriclasse portoghese ha centrato l’obiettivo di entrare a far parte dell’Almeria con l’acquisizione del 25% delle azioni dell’Almeria, società spagnola che attualmente milita nella Segunda Division ed è in lotta per il ritorno nella massima serie.

“L’Almeria è un club con solide basi e un chiaro potenziale di crescita”. Si è presentato così CR7 di fronte ai suoi nuovi tifosi, con l’obiettivo di proseguire il progetto ambizioso da parte della società guidata dal presidente Mohamed Al Khereiji che nel 2019 ha acquistato il club (allora in Segunda Division) diventandone proprietario e presidente. Sotto la sua gestione, l’Almeria investito in nuovi giocatori e strutture ottenendo anche la promozione in Liga. Lo scorso maggio, Al Khereiji ha venduto la sua partecipazione a un gruppo di investitori sauditi guidati da SMC Group, ed è coinvolto in progetti sportivi a livello globale come ad esempio investimenti nel pugilato, ad esempio l’acquisto della storica rivista di boxe The Ring.

Un progetto, dunque, a lunga durata che prevede in primis il ritorno dell’Almeria nell’élite del calcio spagnolo. Una squadra, quella guidata da Cesc Rubí, che è in piena lotta per il titolo: 4-2-3-1 di base, qualità, giovani e tanta esperienza grazie all’ex Milan Rodrigo Ely, Leo Baptistao e Federico Bonini, difensore centrale classe 2001 acquistato dal Catanzaro. Tra i punti di forza dell’Almeria ci sono anche Adrian Embarba e Sergio Arribas, nonché capocannoniere della Liga2 con 14 gol. Un mix che ha portato i Cowboys al terzo posto in classifica con 48 punti, a -2 dalla capolista Racing Santander.

E se Cristiano Ronaldo chiudesse la propria carriera con la maglia dell’Almeria? Non è fantacalcio, e a ribattere sull’argomento è stato proprio l’allenatore Rubi nel corso della conferenza stampa della vigilia della sfida contro l’Albacete: “È una domanda da fare a lui, ma sarebbe qualcosa di straordinario. Questo adesso è il suo club. E quindi, se volesse continuare a giocare, qualunque allenatore ci sia lo accoglierebbe a braccia aperte”. A 41 anni non è mai troppo tardi, soprattutto se sulle spalle c’è scritto CR7.

Mbappé, Pique e Ronaldo: quando i calciatori diventano investitori

Una delle domande più frequenti che vengono poste ai calciatori è cosa vorrebbero fare una volta terminata la carriera. C’è chi opta per altri settori e chi invece decide di restare in questo mondo e investire in qualche società per provarla a rendere grande. Sono tanti gli esempi, tutti piuttosto recenti, a testimonianza di un trend che anno dopo anno cresce sempre di più.

Nel 2024, Mbappé, tramite il suo fondo d’investimento Coalition Capital, ha acquisito una quota di maggioranza del Caen. Ronaldo il “Fenomeno”, nel 2018, ha acquistato il 51% del Valladolid diventandone presidente, Gerard Piqué è il presidente dell’FC Andorra, mentre N’Golo Kanté è il proprietario del Royal Excelsior Virton, club belga militante in seconda divisione. Una tendenza che cresce sempre di più, con diverse leggende del calcio pronte ad essere protagoniste anche dietro la scrivania.

Kylian Mbappé (IMAGO)

Dal Real Madrid all’Al Nassr: quando CR7 affrontò l’Almeria

Tante le avversarie nel corso della carriera di Cristiano Ronaldo, tra cui l’Almeria ai tempi del Real Madrid. Scherzo del destino? Probabilmente sì, anche perché tra le vittime preferite di CR7 c’era proprio il club spagnolo. Uno score che ha visto il portoghese giocare 7 partite contro l’Almería realizzando altrettanti gol nelle sfide di campionato.

L’altro aspetto molto significativo è che la scorsa estate l’Al Nassr ha affrontato in amichevole proprio l’Almeria. Risultato? Non è bastata una doppietta del solito Cristiano Ronaldo ad evitare la sconfitta per 3-2. Tra i protagonisti di quell’incontro c’erano sempre Arribas ed Embarba, autore di una doppietta. Insomma, le strade dell’Almeria e CR7 erano proprio destinate a incrociarsi.

A cura di Gerardo Guariglia