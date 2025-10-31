La novità sullo stadio che ospita le partite interne della Juventus

L’Allianz Stadium di Torino, stadio che ospita le partite interne della Juventus, è uno dei candidati per le finali di Europa e Conference League 2028 e 2029.

Non solo l’Italia. Le altre città che si sono candidate per ospitare le finali di Europa League sono: Parigi o Lione (Francia, 2028 e 2029), Bucarest (Romania, 2028 e 2029), Belgrado (Serbia, 2028) e Ankara (Turchia, 2029).

Discorso diverso, invece, per le finali di Eufa Conference League. Sono sei le città pronte a ospitare l’atto finale della competizione.

Le città in corsa sono: Lille (Francia, 2028 e 2029), Budapest (Ungheria 2028 e 2029), Astana o Almaty (Kazakistan, 2028 e 2029), Danzica (Polonia, 2028 e 2029) ed Helsinki (Finlandia, 2029).