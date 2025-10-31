Questo sito contribuisce all'audience di

Europa e Conference League, Allianz Stadium candidato per ospitare le finali 2028 e 2029

Redazione 31 Ottobre 2025
L'Allianz Stadium, stadio della Juventus
Juventus, Allianz Stadium (IMAGO)

La novità sullo stadio che ospita le partite interne della Juventus

L’Allianz Stadium di Torino, stadio che ospita le partite interne della Juventus, è uno dei candidati per le finali di Europa e Conference League 2028 e 2029.

Non solo l’Italia. Le altre città che si sono candidate per ospitare le finali di Europa League sono: Parigi o Lione (Francia, 2028 e 2029), Bucarest (Romania, 2028 e 2029), Belgrado (Serbia, 2028) e Ankara (Turchia, 2029).

Discorso diverso, invece, per le finali di Eufa Conference League. Sono sei le città pronte a ospitare l’atto finale della competizione.

Le città in corsa sono: Lille (Francia, 2028 e 2029), Budapest (Ungheria 2028 e 2029), Astana o Almaty (Kazakistan, 2028 e 2029), Danzica (Polonia, 2028 e 2029) ed Helsinki (Finlandia, 2029).