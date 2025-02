Da Zidane a Sarri e Allegri: i migliori allenatori svincolati

Andiamo alla scoperta di alcuni degli allenatori svincolati più interessanti: da Allegri a Terzic, tutti i nomi.

Tra panchine roventi e possibili esoneri, sono diverse le squadre che potrebbero cambiare allenatore. E la lista di quelli disponibili è lunga e ricca di nomi importanti e vincenti.

Uno degli allenatori più vincenti ancora senza squadra è sicuramente Massimiliano Allegri. Dopo l’esonero post vittoria della Coppa Italia, l’ex Juventus sta aspettando una nuova occasione. Intanto il toscano si è rivisto sugli spalti di San Siro per assistere al big match Inter-Napoli. Un altro ex bianconero senza panchina è Maurizio Sarri. Il toscano ha lasciato la Lazio nel marzo del 2024.

Rimanendo sempre in terreno italiano, anche Roberto Mancini aspetta una chiamata. Dopo le esperienze da Commissario tecnico alla guida di Italia e Arabia Saudita, il Mancio è pronto a tornare su una panchina di un club.

La lista degli allenatori italiani ancora svincolati comprende i nomi di Luca Gotti, Walter Mazzarri, Gabriele Cioffi, Fabio Liverani, Aurelio Andreazzoli, Stefano Colantuono, Giuseppe Iachini, Andrea Sottil, Alberto Aquilani, Eugenio, Corini, Pierpaolo Bisoli, Gianni De Biasi, Alberto Gilardino, Salvatore Bocchetti, Andrea Pirlo e Leonardo Semplici.

Zidane, Terzic e gli allenatori stranieri svincolati

Se guardiamo agli allenatori stranieri, invece, ci sono grandi nomi ancora in cerca di una panchina. Spicca sicuramente Zinedine Zidane: il francese non allena dal giugno del 2021, quando si è conclusa la sua seconda esperienza sulla panchina del Real Madrid. Ancora senza squadra, invece, Edin Terzic: dopo l’addio al Borussia Dortmund, il tedesco è in attesa di un nuovo club, così come il connazionale Joachim Low.

Di recente anche Erik Ten Hag è tornato libero dopo l’esonero al Manchester United. Anche Xavi è in attesa di una nuova squadra. Tra gli allenatori stranieri ci sono anche Nuri Sahin, Julen Lopetegui, Roger Schmidt, Sean Dyche, Igor Tudor e Jorge Sampaoli.

--> --> -->-->