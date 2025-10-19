Un allenatore esonerato in B può firmare per un altro club nella stessa stagione

Un cambio nell’accordo collettivo della Serie B della stagione 2023-24 ha cambiato le carte in tavola per la situazione panchine.

Nel documento infatti è stata aggiunta una possibilità: gli allenatori esonerati prima del 20 di dicembre hanno l’opportunità di ritesserarsi all’interno della stessa stagione sportiva.

Cosa dice la regola

La regola generale del settore tecnico prevede che un allenatore non possa ritesserarsi per una nuova squadra dopo l’esonero a meno che ciò sia incluso nell’accordo collettivo. La Serie B ha aggiunto una postilla, ammettendo dunque questa possibilità.Questa opzione non era prevista, e quindi “bloccava” molti allenatori. Con il cambio, invece, per loro si apre la possibilità di firmare con un nuovo club a stagione in corso. Non c’è alcuna limitazione per quel che riguarda le categorie: ragion per cui un allenatore esonerato in B potrà firmare per un altro club di B, così come di A o di C.