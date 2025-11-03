Spezia, nella notte la decisione su D’Angelo: Donadoni il prescelto per l’eventuale post
Continuano le riflessioni da parte dello Spezia sul futuro di Luca D’Angelo.
Nella notte tra lunedì 3 e martedì 4 novembre la proprietà deciderà se cambiare subito allenatore o se aspettare la partita di venerdì contro il Bari, valida per la 12esima giornata di Serie B.
Nel caso si decidesse di iniziare un progetto con un nuovo allenatore, Roberto Donadoni è il prescelto della proprietà visto il rapporto avuto quando allenava in America.