Roma, il futuro allenatore non sarà Pioli

La Roma vola nel presente, grazie anche alla vittoria nello scontro diretto con la Fiorentina che ha lanciato i giallorossi al quarto posto, ma continua a riflettere e lavorare per il futuro.

Ghisolfi e Ranieri, infatti, stanno ancora portando avanti le valutazioni sui pretendenti alla panchina della prossima stagione in attesa della scelta definitiva che verrà presa a breve.

Proprio sulla questione si è espresso il dirigente francese nel pre partita di Roma-Fiorentina: “Abbiamo le idee chiare, siamo allineati al cento per cento con la proprietà e con Ranieri, vogliamo costruire qualcosa con unità e con passione. La proprietà comunicherà il nome al momento giusto. Stiamo lavorando per il futuro ma conta solo il presente”.

Nella short list di candidati tuttavia, non risulta esserci il nome di Stefano Pioli. L’ex allenatore del Milan non rientra nelle idee della proprietà, che in questo momento si sta concentrando su altri profili.

Ranieri assieme a Ghisolfi è allineato con la proprietà per trovare il profilo giusto e la ricerca continua. In attesa di una decisione definitiva, che verrà comunicata a breve.