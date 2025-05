Panchina Roma, il nome di Allegri non è tra quelli in lista

Prosegue il casting per il nome del prossimo allenatore della Roma, che non sarà Massimiliano Allegri

La Roma continua a cercare il successore di Claudio Ranieri. In attesa che il club sciolga le riserve, per ora si può procedere per esclusione per capire chi sarà a spuntarla.

Come detto per Stefano Pioli, secondo le nostre informazioni, anche il nome di Massimiliano Allegri non è sulla lista dei candidati per la panchina giallorossa.

Con l’ex allenatore della Juventus non ci sono contatti, né ce ne sono mai stati.

Da tenere in lista, al momento, ci sono invece le figure di Farioli, Vieira, Gasperini, Xavi e Fabregas, che però è tentato anche dalla corte del Bayer Leverkusen, che saluterà Xabi Alonso.

La situazione

Dopo quello di Stefano Pioli, anche il nome di Massimiliano Allegri si può quindi scartare dalla lista dei candidati per la panchina della Roma. Il casting continua e in lista rimangono i nomi di Vieira, Gasperini, Farioli, Xavi e Fabregas.

Mentre i primi tre aspettano di concludere la stagione con i rispettivi club prima di conoscere il proprio futuro, Xavi è attualmente libero dopo la fine del suo rapporto col Barcellona. Lo spagnolo è stato nella giornata di ieri a Roma con la famiglia per un evento mondano e personale, ma non si registrano ancora contatti con lui. Su Fabregas, infine, che è molto stimato da Claudio Ranieri, c’è anche l’interesse del Bayer Leverkusen.