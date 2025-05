Allenatore Milan, da Italiano ad Allegri e Thiago Motta: i nomi in lista

Da Italiano a Thiago Motta: le ultime novità sulla panchina del Milan. Tutti i nomi nella lista dei rossoneri.

Dopo una stagione ricca di delusioni il Milan si prepara a cambiare, a partire dalla figura del direttore sportivo.

Il nuovo ds rossonero sarà Igli Tare, che come primo compito avrà quello di trovare un nuovo allenatore.

In cima alla lista delle preferenze c’è Vincenzo Italiano, che però è sotto contratto con il Bologna e sta trattando per il rinnovo. Bisognerà capire quindi se i rossoblù riusciranno a convincere l’allenatore o se invece quest’ultimo accetterà di trasferirsi in rossonero.

Gli altri nomi sono quelli di due ex Juventus: Massimiliano Allegri e Thiago Motta. Da escludere invece Sarri visto il rapporto avuto ai tempi della Lazio.

Milan, le ultime novità sulla panchina

Il Milan ha avuto contatti indiretti per Allegri, che non ha chiuso con altri club, e pensa anche a Thiago Motta.

L’ex Juventus e Bologna al momento è soltanto un’idea da valutare visto che non ci sono stati contatti o mosse da parte del club rossonero.