Panchina Avellino: contatti con Pagliuca, in lista rimangono Viali e Caserta

Casting per la panchina dell’Avellino: contatti in corso con Pagliuca, in lista restano Viali e Caserta

Prosegue la ricerca di un nuovo allenatore da parte dell’Avellino. È infatti in corso una call con Guido Pagliuca, ex allenatore dell’Empoli.

In lista rimangono anche William Viali e Fabio Caserta, con i quali si sta discutendo i dettagli dei contratti.

L’Avellino ha memorizzato le richieste di Viali e Caserta, e sta parlando anche con Guido Pagliuca tramite un contatto diretto. Al termine di tutte le valutazioni del caso verrà presa la decisione definitiva, ma l’Avellino non vuole sbagliare la scelta.

I biancoverdi ricoprono attualmente la 14esima posizione in Serie B con 28 punti in classifica, ottenuti grazie a 7 vittorie e altrettanti pareggi.