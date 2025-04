L’ex allenatore di Juventus e Milan ha assistito all’allenamento della prima squadra del Parma

Una visita di cortesia quella effettuata da Massimiliano Allegri nella giornata di oggi, mercoledì 2 aprile. L’ex allenatore di Milan e Juventus, accompagnato dal CEO Federico Cherubini, ha assistito all’intera seduta della squadra di Cristian Chivu.

Allegri, presente quindi al Mutti Training Center di Collecchio, ha avuto la possibilità di visionare il Parma e il lavoro effettuato dall’allenatore Cristian Chivu.

Proprio i due allenatori, al termine della seduta di allenamento, si sono incontrati per un saluto insieme allo staff tecnico. Durante la mattinata, Allegri ha visitato la struttura sportiva e l’headquarter gialloblu per la prima volta.

L’ultima avventura lavorativa di Allegri è quella vissuta sulla panchina della Juventus. In quella che è stata la sua seconda parentesi: dal luglio del 2021 al maggio del 2024. In questa circostanza ha guidato la squadra in 149 occasioni raccogliendo 80 vittorie, 34 pareggi e 35 sconfitte.

Parma, la visita di Allegri: il comunicato

