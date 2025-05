Non sarà contro il Bari in Coppa Italia la prima panchina ufficiale dell’Allegri bis al Milan: ecco il perché

Nella giornata di oggi, 29 maggio, è arrivata la firma di Massimiliano Allegri per il suo ritorno sulla panchina del Milan.

L’allenatore toscano ha firmato un biennale da 5.5 milioni di euro a stagione più opzione di un anno.

Torna in rossonero dopo 11 anni dalla sua prima avventura in cui riuscì a conquistare uno scudetto e una supercoppa italiana.

La prima panchina di Allegri con il Milan, però, non sarà contro il Bari in Coppa Italia per la squalifica rimediato dopo la finale di due anni fa tra la Juventus e l’Atalanta.

La squalifica di Allegri

Dopo la finale di Coppa Italia tra Juventus e Atalanta, vinta dai bianconeri, Massimiliano Allegri rimediò due giornate di squalifica più un’ammenda di cinquemila euro.

LA MOTIVAZIONE DEL GIUDICE SPORTIVO: “Al 50° del secondo tempo, si avvicinava al Quarto Ufficiale con atteggiamento aggressivo e di plateale e polemico dissenso per contestare una decisione arbitrale. Alla notifica del provvedimento di espulsione reiterava tale atteggiamento rivolgendo anche espressioni irriguardose sull’operato degli Ufficiali di gara; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale; dopo la notifica del provvedimento di espulsione e prima di abbandonare il recinto di gioco, rivolgeva inoltre gesti irridenti nei confronti del Direttore di gara“.

L’esordio di Allegri con il Milan

La prima dell’Allegri bis sulla panchina del Milan sarà quindi alla prima giornata della Serie A 2025-2026 in programma nel weekend del 23 agosto.