Quando Allegri giocava al Pisa e l’esordio in A… contro il Milan

L’allenatore rossonero torna all’Arena dove, da livornese, ha mosso i primi passi da giocatore in massima serie

Dici Massimiliano Allegri e pensi a Livorno. Nel corso degli anni le radici dell’allenatore sono divenute un suo tratto distintivo, basti pensare alle famose “gabbionate” dove lui – citando – “non perdeva mai”. Per lui, quindi, la partita del suo Milan contro il Pisa non potrà certamente essere una come tutte le altre.

Ma il discorso non si limita a meri motivi campanilistici. Anzi, Allegri tornerà all’Arena Garibaldi… da ex. Torniamo indietro all’estate del 1988 quando l’attuale allenatore rossonero, allora giovane centrocampista di ventuno anni, dopo alcune stagioni in Serie C si trasferì dal Livorno proprio al Pisa.

Una sola stagione in nerazzurra. Quella del 1989/90. Tre allenatori si susseguono sulla panchina nerazzurra: Bolchi, Giannini e Giorgis. Allegri non trova tanto spazio. Tre presenze in Coppa Italia (di cui una all’allora stadio San Paolo contro il Napoli di Bianchi e Careca nella semifinale di ritorno) e due in Serie A.

Tra queste, una gara che si sarebbe poi rivelata nel “destino” di Allegri: l’11 giugno 1989, contro il Milan di Arrigo Sacchi.

Allegri: “Ho amici pisani e livornesi. Anconetani? Presidente straordinario”

11 giugno 1989. All’Arena Garibaldi arriva per la terzultima giornata di campionato il Milan di Arrigo Sacchi. Sono i rossoneri a vincere la partita per 2-0. A decidere la partita è stata una doppietta di Marco Van Basten.

L’allenatore, Giorgis, decise di mettere in campo il giovane Allegri a due minuti dal termine, prendendo il posto di Nicola Martini. Un esordio avvenuto contro la squadra con cui avrebbe vinto, nel 2011, il primo Scudetto da allenatore e con cui torna per da avversario.

Nella conferenza stampa della vigilia della sfida valida per il venticinquesimo turno di Serie A, Allegri ha commentato proprio la sua avventura con il Pisa: “Fu un’esperienza particolare, debuttai in Serie A contro il Milan, con un presidente favoloso. Ho amici pisani e livornesi, vado con il sorriso ma spero di andare contento e tornare ancora più contento” .