Allegri: “Il Milan deve tornare grande. Nkunku? Ha qualità importanti”
Le parole dell’allenatore rossonero al termine della gara giocata contro il Lecce
Il Milan di Massimiliano Allegri vince contro il Lecce di Eusebio Di Francesco: finisce 2-0 la gara giocata allo stadio Via del Mare e valevole per la seconda giornata di Serie A.
Massimiliano Allegri, al termine dell’incontro, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: “Per noi era importante vincere in un campo come questo, a Lecce è difficile giocare. Abbiamo concesso 3 o 4 situazioni dove abbiamo rischiato ma dovevamo comportarci meglio nella fase difensiva.
I gol di Loftus-Cheek e Pulisic hanno deciso la gara: “Lo scambio Dovbyk-Gimenez? Non ne ho parlato di questo. Nemmeno nella questione Musah anche perché porta via energie. ”
Allegri ha parlato della formazione: “Abbiamo giocato con grande pazienza e attenzione, questo deve portarci avanti. Nkunku? Non so come potrò utilizzarlo. Ha grande qualità, ma abbiamo ottimi giocatori in attacco. Il Milan deve tornare competitivo. Abbiamo più equilibrio e copriamo bene il campo. Dobbiamo trovare la giusta sicurezza”