Milan, Allegri pre-Pisa: “L’Inter cammina veloce. Noi dobbiamo fare punti poi vedremo”

Le parole di Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, a pochi minuti dall’inizio della partita contro il Pisa valida per la 25ª giornata di Serie A

Mancano pochi minuti al fischio d’inizio di Pisa-Milan, partita di apertura della venticinquesima giornata di Serie A.

I rossoneri tornano in campo dopo lo stop nello scorso turno dovuto al rinvio della partita contro il Como.

Prima dell’inizio della partita, x, y del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni. Di seguito le sue parole.

X ha iniziato con: “Arrivare al derby almeno a -5? Dobbiamo fare più punti possibili per il nostro obiettivo e poi vedremo. L’Inter è una squadra che cammina veloce, stasera per noi sarà una partita combattuta, seria e di grande rispetto“.

Le parole di Allegri prima del Pisa

“Dobbiamo giocare molto bene tecnicamente, con una precisione di passaggi molto alta. Loro sono molto fisici, bisogna difendere molto bene sui cross. Le partite vanno vinte sul campo“, ha continuato l’allenatore rossonero ai microfoni.

Infine, Allegri ha concluso: “Leao sta molto meglio, ero in dubbio se farlo giocare o no fino alla fine. Pulisic avrà 15/20 minuti, abbiamo una buona panchina e fino ad ora chi è entrato a gara in corso ha sempre fatto bene“.