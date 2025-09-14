Milan, Allegri: “Il mercato ha alzato il livello della squadra”

Le parole dell’allenatore del Milan nel pre partita della gara contro il Bologna

Dopo la sosta per le nazionali, il Milan torna a San Siro per affrontare il Bologna, nella partita valida per la terza giornata di campionato.

I rossoneri schierano in campo dal primo minuto Luka Modric, che in settimana ha festeggiato il suo 40° compleanno, e soprattutto Adrien Rabiot, subito titolare alla prima con la nuova maglia.

Anche del francese, che ritrova dopo averlo già allenato alla Juventus, ha parlato Massimiliano Allegri nel pre partita ai microfoni di DAZN.

Di seguito le parole dell’allenatore.

Allegri: “Gimenez è il centravanti del Milan”

Allegri ha prima di tutto parlato dell’importanza di vincere a San Siro: “Innanzitutto dobbiamo vincere la prima in casa. Anche con la Cremonese abbiamo fatto una buona partita, pagate due disattenzioni. Stasera è una gara diversa, contro una squadra che ha velocità e tecnica. Servirà una buona fase difensiva e sviluppare le qualità offensive dei giocatori“.

Poi ha parlato della confermata fiducia a Gimenez: “Ha fatto bene nelle ultime partite, ci sta che stasera faccia gol e lo speriamo tutti. E’ il centravanti del Milan e siamo tutti contenti di averlo“.

Allegri: “Ottimo lavoro in entrata”

Allegri ha scelto di far partire Pulisic dalla panchina, con Loftus-Cheek al suo posto: “Stasera è una partita che va giocata così, in panchina ho Nkunku che avrà 25 minuti nelle gambe e Pulisic che viene dalla Nazionale e può essere un cambio importante. C’è anche Balentien, che ha buone qualità. Di cambi stasera ne ho“.

Infine, ha chiuso proprio parlando del mercato fatto: “La società, al di là di Adrien, ha fatto un buon lavoro nelle entrate, ha alzato il livello della squadra. Bisogna fare risultato stasera e proseguire il lavoro, anche se il Bologna è ormai una realtà nel nostro campionato“.