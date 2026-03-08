La parole dell’allenatore del Milan al termine del derby contro l’Inter.

“Stasera i ragazzi sono stati molto bravi ma l’Inter rimane la netta favorita del campionato. Nel primo tempo abbiamo corso e speso molto. Nel secondo tempo ci siamo abbassati ma grandi occasioni, se non quella di Dimarco, non ce ne sono state“, ha esordito Massimiliano Allegri a DAZN dopo il derby di Milano.

San Siro grazie alla rete di Estupinan si tinge così di rossonero. L’Inter ci ha provato fino alla fine ma sono state decisive le parate di Maignan. Si accende poi la sfida sul finale con le proteste dei nerazzurri sul tocco di Ricci in area negli ultimi minuti di gioco.

L’allenatore rossonero si è soffermato sugli avversari e sulla classifica di Serie A : “L’Inter ha sette punti di vantaggio e sono una squadra ancora più forte. Oggi era importante fare risultato, abbiamo tenuto la Juventus a -10 e Como e Roma a -9. Abbiamo lavorato 6 mesi per essere in condizione ora che ci sono le gare decisive“.

Altro tema importante è stata la presenza di Gerry Cardinale: “Ci ha fatto molto piacere che la società si sia complimentata con tutti i ragazzi. Stasera però non abbiamo raggiunto nessun obiettivo e dobbiamo continuare così“.

Milan, le parole di Allegri

Massimiliano Allegri ha anche parlato della condizione fisica della squadra: “Noi abbiamo passato un paio di mesi con 13-14 giocatori. Quando sei in quei mesi tenere certi ritmi in 90 minuti è complicato. Ora stiamo tutti bene e c’è la possibilità di tenere questa intensità per tanti minuti“.

Ha infine concluso parlando del movimento decisivo di Estupinan che gli aveva chiesto più volte prima del gol: “Luis Henrique è un buon giocatore ma noi avevamo preparato quella situazione. Prima del gol già avevamo avuto un’occasione così. È stato bravo Estupianan e anche Fofana“.