Milan, incontro in corso tra Furlani e Allegri per la firma

Incontro in corso tra Furlani e Allegri: le ultime

È sempre più vicino il ritorno di Massimiliano Allegri sulla panchina del Milan per la prossima stagione.

È in corso in questo momento un incontro in centro a Milano tra l’allenatore e l’ad rossonero Giorgio Furlani per la firma sul contratto.

Come vi avevamo anticipato, la società aveva aumentato la sua offerta economica con l’obiettivo di arrivare presto alla chiusura.

Definitivamente superata la concorrenza del Napoli, che si era mosso in via cautelare per tutelarsi in caso di addio di Antonio Conte, ora però destinato alla permanenza sulla panchina azzurra.