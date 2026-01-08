Milan, Allegri dopo il pareggio col Genoa: “Lezione di maturità, serve più pazienza”

Le parole dell’allenatore del Milan al termine della partita contro il Genoa

Termina con un pareggio la partita numero 200 di Massimiliano Allegri da allenatore del Milan. La sensazione è quella di un punto guadagnato, dopo che il Genoa ha sprecato l’occasione per la vittoria col rigore sparato alto da Stanciu al 99′.

Alla fine è di 1-1 il risultato finale a San Siro, firmato dal gol dell’ex di Colombo nel primo tempo e da quello del pareggio di Leao al 92′.

Nel post partita, Massimiliano Allegri ha parlato della gara ai microfoni di DAZN, vedendo il bicchiere mezzo pieno: “Nel calcio raccogli ciò che il risultato alla fine ti dà, e dobbiamo vedere il positivo da questa partita“.

Per poi proseguire con l’analisi: “Nonostante un primo tempo molto difficile, loro sono stati bravi a chiuderci, ma abbiamo comunque avuto situazioni favorevoli, poi abbiamo preso quel gol. Nel secondo tempo loro sono calati e noi abbiamo aumentato l’intensità“.

Milan, Allegri: “Abbiamo avuto poca pazienza”

Allegri ha chiesto ai suoi di migliorare sotto un aspetto preciso: “La cosa che dobbiamo migliorare è la pazienza, per non esporci a un contropiede nel quale abbiamo rischiato di perdere la partita. È una lezione di maturità: per raggiungere il nostro obiettivo, che è arrivare tra le prime quattro, dobbiamo migliorare“.

Per poi aggiungere: “Stasera abbiamo avuto poca pazienza, siamo rientrati troppo frettolosi, e la fretta non porta da nessuna parte. Sul gol è stato bravo Colombo, Gabbia credo sia scivolato“.

Allegri: “Momento importante e difficile”

L’allenatore ha anche parlato del momento del Milan: “Stiamo vivendo un momento importante e allo stesso tempo difficile. Dispiace non aver vinto in casa, abbiamo tirato molto ma non è servito, siamo stati anche fortunati perché potevamo perderla“.

Infine, ha concluso proiettandosi all’ultima partita: “Per Firenze avremo quasi tutti i giocatori a disposizione e ci faremo trovare pronti. Leao ha avuto due o tre situazioni dove poteva fare meglio. In questo momento non sta benissimo però è stato sempre dentro la partita e alla fine ha segnato“.