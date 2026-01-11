L’allenatore del Milan, Massimiliano Allegri (IMAGO)

Le parole di Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, dopo la vittoria contro la Fiorentina

Il Milan pareggia ancora dopo il pareggio contro il Genoa nel turno infrasettimanale. Contro la Fiorentina decidono i gol di Comuzzo e Nkunku. La squadra di Massimiliano Allegri raggiunge il secondo posto in classifica, in attesa della sfida tra i nerazzurri e il Napoli, in programma per stasera alle ore 20:45.

Allegri ha iniziato così ai microfoni di DAZN: “Diciamo che abbiamo fatto un buon primo tempo, poi nel secondo tempo la Fiorentina ha premuto un po’ di più. Dopo l’1-0 abbiamo portato diversi palloni verso la loro area. Dopo l’1-1 abbiamo commesso lo stesso errore commesso contro il Genoa. Nel calcio non si possono fare 100 occasioni, bisogna essere più precisi. Momentaneamente siamo secondi in classifica, dobbiamo continuare il nostro percorso”.

Allegri ha proseguito: “Abbiamo preso gol su palla inattiva, dobbiamo starci più attenti. I cambi sono stati importanti. C’era bisogno di far riposare chi fino ad ora aveva lavorato molto”.

L’allenatore toscano ha poi parlato di Jashari, Fulkrug e Nkunku: “Secondo me Jashari ha fatto una buona partita, ha avuto poco minutaggio fino a qui. Ha grandi qualità, deve solmente crescere e adattarsi al calcio italiano. Da fuori sembra semplice ma ci sono diversi accorgimenti tattici. Fulkrug ha fatto bene e ha fatto 2 assist a Pulisic nel primo tempo. Nkunku ha fatto un gran gol, ci vuole calma e pazienza. Stiamo lavorando per migliorare”.

Infine ha concluso: “Noi dobbiamo pensare a noi stessi e tornare alla vittoria. Siamo a 40 punti? mancano dai 34 ai 36 punti. Dobbiamo considerare che abbiamo cambiato il 55% dei giocatori della rosa”.