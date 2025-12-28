Le parole di Massimiliano Allegri al termine della partita contro il Verona vinta per 3-0

Dopo il pareggio nell’ultima di campionato contro il Sassuolo e la sconfitta in Supercoppa contro il Napoli, Il Milan di Massimiliano Allegri ritrova la vittoria con un netto 3-0 sul Verona.

A decidere la sfida sono stati i due attaccanti: Pulisic, all’ottavo gol in campionato, e Nkunku con i suoi primi due gol in Serie A.

I rossoneri, in attesa di Atalanta-Inter di questa sera, si riprendono la vetta del campionato.

Nel post partita, Massimiliano Allegri ha analizzato la prestazione dei suoi ragazzi. Di seguito le sue dichiarazioni.

Le parole di Massimiliano Allegri

Allegri ha iniziato parlando della prestazione: “La rabbia sul 3-0? Dovevamo gestire meglio la palla. Ci sono momenti della partita che vanno giocati in modo diverso. La palla va mantenuta in movimento e non da fermi. Abbiamo perso diversi palloni e su questo dobbiamo migliorare”.

Per poi continuare sull’autore della doppietta: “Nkunku? È un ragazzo molto sensibile e oggi ci teneva a fare bene. Ha fatto un gol che è nel suo dna. Può sicuramente continuare e migliorare come tutti gli altri”.

Allegri: “La quota scudetto sarà 84 punti”

L’allenatore rossonero ha poi continuato sull’obiettivo stagionale e sulla quota scudetto: “Momentaneamente la quota sarà tra 82 e 84, può diventare 86. Oggi era importante vincere contro una squadra scorbutica e con grande velocità. Oggi abbiamo finalmente vinto contro una piccola in casa. Bisogna continuare a lavorare in totale serenità con un chiaro obiettivo: giocare in Champions l’anno prossimo”.

Ha poi concluso su Andrea Agnelli e sulla sua presenza a San Siro: “Mi ha fatto piacere che è venuto andare a vedere la partita, abbiamo un rapporto che va oltre il calcio. Cena insieme? No, andiamo ora a pranzo”.